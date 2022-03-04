«Росводоканал Барнаул» с начала года устранил более 750 засоров канализации

Сотрудники барнаульского водоканала за январь и февраль 2022 года ликвидировали 760 засоров на сетях водоотведения. Более 100 из них пришлись на новогодние выходные.

Эксперты водоканала назвали две главные причины возникновения засоров. Первая — сброс в канализацию бытовых отходов. Вторая — попадание в трубопроводы жира, который оседает на стенках и задерживает прохождение стоков, что вызывает сбои в работе системы.

«В систему водоотведения запрещено сбрасывать строительный мусор, ткань, песок, цемент и многое другое. Наше напоминание об этом накануне Нового года вызвало в социальных сетях комментарии — люди шутили, что так хотели выбросить в канализацию мешок цемента. Но как бы комично это ни выглядело, такие ситуации действительно бывают и это имеет печальные последствия для системы водоотведения», — сказал директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.

Пять каналопромывочных машин «Росводоканал Барнаул» и 21 специалист предприятия практически в ежедневном режиме работают на сетях. Современная техника позволяет эффективно очищать коммуникации разных диаметров.

Лучшим способом профилактики засоров является гидродинамическая промывка. Кроме того, этот метод экологичен и безопасен для труб. Заказать процедуру владельцы сетей, не состоящих на балансе «Росводоканал Барнаул», могут на сайте, по номерам 500-101, 28-29-90, а также в мобильном приложении «РВК.Услуги».