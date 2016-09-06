"Это победа": выстоявший "Алтайвагон" построит 3,5 тысячи вагонов

Перспективы развития машиностроения в Алтайском крае обсудил губернатор Александр Карлин во время рабочего визита на "Алтайвагон". Отметим, именно благодаря поддержке администрации завод сумел выстоять в кризисные времена.

По словам президента холдинговой компании "СДС-Маш" Михаила Федяева, это позволило сформировать пакет заказов для предприятия вплоть до апреля следующего года.

Так, при поддержке губернатора региона получена государственная гарантия на 1,5 миллиарда рублей. И это помогло при оформлении кредитов в банках, отметил Федяев.

"После обращения Александра Богдановича в этом году выделены дополнительные деньги на списание старых вагонов и строительство новых. Решение о списании вагонов дало результат: вагоностроительные заводы ожили и начали работать. Думаю, эта новая программа продолжится", - сказал президент "СДС-Маш".

Сейчас "Алтайвагон" намерен выпускать до 500 вагонов в месяц. И такого графика планируется придерживаться до конца 2016 года.

Чтобы помочь заводу выстоять, в последние годы из краевого бюджета на компенсацию части банковской процентной ставки и налога на имущество направлено 121,86 млн рублей.

Привлеченные инвестиции позволили обеспечить качество и конкурентоспособность продукции, а также улучшить условия труда. Сегодня средняя зарплата на заводе - 30 тысяч рублей. "Считаю, что это победа", - отметил Михаил Федяев.

"Мы обеспечивали выплату субсидий на привлечение кредитных средств для проведения реконструкции. Сегодня благодаря этому значительная часть производств в Новоалтайске и на Рубцовском филиале, по сути, новые производства, которые соответствуют лучшим мировым европейским образцам", - отметил Александр Карлин.

Сегодня "Алтайвагон" входит в число предприятий, для которых правительство России выдает госгарантии на привлечение кредитов и выделяет субсидии на погашение части процентной ставки по привлеченным кредитам.

Добавим, до конца 2016 года "Алтайвагон" намерен выпустить 3,5 тысячи вагонов. Средняя зарплата на предприятии сегодня - 30 тысяч рублей.