"Это просто унижение": алтайские депутаты раскритиковали доклад о ситуации в регионе

Депутат Госдумы от КПРФ Анжелика Глазкова, представляющая в парламенте Алтайский край, на сессии АКЗС выступила с критикой социально-экономического положения в регионе. Досталось субъекту за отток населения, продуктовую инфляцию, дефицит угля и многое другое. Монолог Глазковой вызвал резкую отповедь со стороны региональных парламентариев, которые не преминули указать москвичке на её место.

Чтобы жизнь мёдом не казалась

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Глазкова охарактеризовала Алтайский край как "когда-то богатейший регион Сибири, который кормил всю страну". В этой связи самая болезненная проблема, по мнению коммунистки, – неконтролируемый рост цен. Депутат Госдумы сослалась на данные Росстата, согласно которым краевая инфляция сейчас заметно опережает общероссийскую. Кроме того, она отметила, что по своим доходам жители региона – одни из самых бедных в стране. "Люди сейчас либо бедные, либо нищие. Я лично общалась с теми, у кого пенсия 8 тысяч рублей, и с библиотекарями с зарплатой в 13 тысяч. Разве это не позор – такое существование", – высказала своё негодование Анжелика Глазкова.

По её словам, для Алтайского края стали обычным явлением заброшенные элеваторы и отсутствие комбайнов на полях. "И как будто специально, чтобы усугубить и без того непростое положение жителей, власти вводят запрет на подворный забой скота. Пообщаюсь ещё и с фермерами, чтобы узнать всё из первых уст", – подчеркнула депутат ГД. Кроме того, Глазкова вспомнила о низком уровне газификации в крае, при том, что цены на уголь за последнее время резко выросли. "Они и так вынуждены топить углём, но сейчас, чтобы жизнь им мёдом не казалась, цены на него подняли", – подчеркнула депутат. В связи с этим коммунистка отметила: нет ничего удивительного, что люди массово уезжают из региона. Так, с января по август край в поисках лучшей жизни покинули свыше 14 тысяч человек, привела статданные коммунистка.

"Берега-то видьте"

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Многие депутаты АКЗС в штыки восприняли сказанное. Например, Сергей Писарев заявил, что именно депутаты Госдумы должны принять программу на федеральном уровне, которая приводила бы зарплаты на местах к единому знаменателю. Тогда и миграция из региона прекратится. "Конечно, если учитель получает здесь 20 тысяч, а в Москве – больше 100 тысяч, понятно, что он выберет", – резюмировал Писарев.

Более резко высказалась Евгения Боровикова. Она выразила возмущение как риторикой Глазковой, так и её поведением. "Вы думаете, мы дебилы? Что мы не читаем газет и не знаем, что происходит в Алтайском крае? Это просто унижение! Ещё раз обращаюсь к коммунистам: когда вы выходите выступать, ведите себя уважительно! Я тоже могу быть буйной, меня понесёт, как судака по Енисею. Я тоже могу и красноречиво говорить, и посылать. Берега-то видьте", – жёстко ответила Боровикова депутату ГД.

Глазкова не стала вступать в полемику с краевыми парламентариями и на выпады в свой адрес ничего не ответила. Промолчала на этот раз и другая коммунистка, депутат Госдумы Мария Прусакова, которая обычно за словом в карман не лезет и зачастую в ироничной манере отзывается о своих бывших коллегах по АКЗС.