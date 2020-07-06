"Это просто ужас". Жители алтайского поселка требуют заасфальтировать дорогу

Более 70 родителей поселка Лесного Первомайского района пожаловались на плохую дорогу, ведущую от населенного пункта в соседние села муниципалитета. Об этом неравнодушные к проблеме жители написали в сообществе "Черное и Белое Барнаул".

По их словам, после того, как местной школе в 2019 году обрушился потолок, около 70 учеников стали возить на автобусе в село Санниково и поселок Фирсово.

"Все бы хорошо, но 3 км дороги от поселка Лесного до трассы "Бобровка — Фирсово" — это просто ужас. Дорога щебеночная, песочная, пыль стоит невозможная, постоянно как "гладильная доска" (вероятно, селяне имели в виду стиральную доску — прим. ред.), грейдер очень редко грейдирует, и если даже прогрейдирует, то это на пару дней, до ветра", — посетовали родители.

При этом ехать по столь проблемной дороге можно не быстрее 20 км/час, убеждены местные жители.

"Ехать по этой дороге можно не более 20 км/час, у школьного автобуса два рейса утром, один в обед и три вечером, дети в автобусе прыгают как на батуте, задыхаются от пыли, часто у детей головокружение и тошнота. Неужели нельзя проложить 3 км асфальта, чтоб не страдали учащиеся и обучение им было комфортно и радостно, а не "встряска" в школу и обратно", — сказано в обращении.

Также родители обратили внимание на то, что многие вынуждены по той же "волнистой-пылевой" дороге возить маленьких детей в садик, который находится в соседней Бобровке.

"Сейчас с 1 августа 2020 года планируется пришкольный летний оздоровительный лагерь, потом — 1 сентября, и опять "маленькие" жители поселка Лесного будут страдать от поездок на оздоровление и на учебу. Нету школы, нету садика в деревне – дайте, пожалуйста, нормальную дорогу!" — пожаловались местные жители.