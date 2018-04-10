Ежедневник: чем запомнилось 10 апреля

Ежедневник

10 апреля в истории мира, России и Барнаула

Праздники

Международный день движения сопротивления отмечается ежегодно 10 апреля. Он посвящен всем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны (1939-1945) на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха.

Наибольший размах движение сопротивления приобрело на территории Советского Союза, в Италии, Польше, Франции, Югославии, Болгарии и ряде других стран.

А еще 10 апреля в разных странах отмечают не очень известный, но очень теплый праздник – День братьев и сестёр (Siblings Day).

В США он называется Национальный день братьев и сестёр (National Siblings Day). Он призван продолжить славную традицию чествования семейных и родственных уз, укрепляя отношения между близкими людьми, каковыми и являются по отношению друг к другу братья и сёстры.

Праздник, впервые проведённый в 1998 году, стал быстро набирать популярность. В этот день принято дарить подарки брату или сестре, поздравлять по телефону, встречаться в кафе или всей семьёй дома, даря тепло и радость друг другу и родителям, для которых нет ничего приятнее, чем близкие и добрые отношения между их детьми.

События

10 апреля 1833 года впервые началось производство спичек. В этот же день, но в 1849 году, американец Уолтер Хант (англ. Walter Hunt) запатентовал безопасную булавку.

Также 10 апреля 1912-го британский лайнер "Титаник" вышел из Саутгемптонского порта в своё первое и последнее плавание.

В Англии вступил в силу закон об авторском праве (1710 год). Согласно этому документу, сочинитель получал возможность продать право пользования своей рукописью на 14 лет. По истечении данного срока это право возвращалось к автору, и он мог продать его еще на такой же срок.

А в 1832 году в России введены звания Почетных граждан для некоторых категорий лиц недворянского происхождения.

Звание "Почетный гражданин" присваивалось только именным указом императора и могло быть личным и потомственным. Потомственное гражданство давалось по рождению детям дворян, а также детям православного духовенства, окончившего духовную академию или семинарию.

В Барнауле

10 апреля 1939 года была закрыта Покровская церковь.

Храм в полной мере пережил те испытания, которые выпали на долю русского православного народа: безбожники обстреливали ее в дни Страстной седмицы 1918 года, грабили в начале двадцатых годов. 10 апреля 1939 года церковь была закрыта. Свои двери для прихожан церковь открыла только в военное время – в январе 1944 года.

Родились

10 апреля 1817 года родился публицист, историк, филолог, поэт Константин Сергеевич Аксаков.

В 1838 году родился Фрэнк Стивен Болдуин, американский изобретатель арифмометра и калькулятора.

В 1919 году в этот день появился Юрий Васильевич Силантьев, народный артист СССР, главный дирижёр эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения.

Также в этот день родился Маршалл Уоррен Ниренберг, американский биохимик, лауреат Нобелевской премии (1927 год).