Ежедневник: чем запомнилось 11 февраля

ежедневник

11 февраля в истории Барнаула, России и мира

Вспоминаем примечательные события, которые выпадают на 11 февраля.

Так, сегодня в мире отмечают Международный день женщин и девочек в науке. Предыстория праздника такова - 20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Наука, техника и инновации в целях развития", в которой признавался равный и полноценный доступ женщин и девочек любого возраста к достижениям и развитию науки, техники и инноваций как залог обеспечения гендерного равноправия в данной сфере.

11 февраля в международном календаре также значится, как Всемирный день больного. Специальное выделение такой даты в календаре направлено на поддержку людей, попавших в печальную категорию больных.

В Нидерландах и Люксембурге в этот день проходят традиционные ежегодные карнавалы. А в Дании и Норвегии праздную масленицу.

В России в этот день в 1697 году Петр I именным указом разрешил продажу табака.

В 1809 11 февраля году был запатентован первый пароход, а в 1829 году в Тегеране разъяренной толпой был убит русский дипломат, поэт и драматург Александр Грибоедов.

11 февраля 1929 года Ватикан стал суверенным государством.

В этот же день родились такие замечательные люди, как американский изобретатель Томас Эдисон и легендарная советская актриса Любовь Орлова, а умерли: советский режиссер Сергей Эйзенштейн, певица Уитни Хьюстон и русский химик Владимир Марковников.

А в истории Барнаула 11 февраля знаменательно тем, что в 1908 году в этот день Барнаульская дума стала почетным членом "Общества для пособия нуждающимся сибирякам и сибирячкам в Москве" с ежегодным взносом 50 рублей.