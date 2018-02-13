Ежедневник: чем запомнилось 14 февраля

Ежедневник

В этот день во всем мире отмечают День святого Валентина.

Международный день книг. Этот праздник начали отмечать не так давно – с 2012 года, его инициатором выступила простая американка Эмми Бродмур, вернее, ее маленький сын. Именно он задал матери вопрос, почему в календаре нет такого дня, когда люди могли бы подарить книгу без повода, просто так.

Празднуется День компьютерщика. Этот праздник является неофициальным, но очень популярным в профессиональном мире. Он был учрежден в 1946 году, когда люди впервые смогли стать свидетелями первого электронного компьютера ENIAC I.

14 февраля 1918 года в России был введен григорианский календарь (новый стиль).

14 февраля 2005 года создан сервис YouTube.

В 1952 году открылись VI Зимние Олимпийские игры в Осло (Норвегия). В 1779 году умер Джеймс Кук, английский мореплаватель, руководитель трёх кругосветных экспедиций.

В 1848 году по мирному договору Мексика передала Техас Соединенным Штатам Америки.

В 1994 году умер Андрей Чикатило, самый известный российский серийный убийца, казнён в тюрьме Новочеркасска выстрелом в затылок.