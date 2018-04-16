Ежедневник: чем запомнилось 16 апреля

Ежедневник

Что случилось 16 апреля

16 апреля 1889 года в Лондоне родился легендарный актер и режиссер Чарльз Спенсер Чаплин.

В этот же день, но в 1945 году, началась победная Берлинская операция силами трех фронтов. Командующими были Жуков, Рокоссовский и Конев.

В 1964 году в Великобритании вышел первый альбом группы Rolling Stones. Через пару недель команда оказалась первой в британском хит-параде.

В Барнауле же 16 апреля 1828 года "Учреждением об управлении Колывано-Воскресенских заводов" был подтвержден статус Барнаульского завода как горного города.

По народным приметам, если лед не пойдет в этот день, то рыбный лов будет самый худой.