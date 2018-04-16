Ежедневник: чем запомнилось 16 апреля
День рождения Чарли Чаплина, выход первого альбома Rolling Stones, начало Берлинской операции и другие важные события
16 апреля 2018, 07:50
Ежедневник
Что случилось 16 апреля
16 апреля 1889 года в Лондоне родился легендарный актер и режиссер Чарльз Спенсер Чаплин.
В этот же день, но в 1945 году, началась победная Берлинская операция силами трех фронтов. Командующими были Жуков, Рокоссовский и Конев.
В 1964 году в Великобритании вышел первый альбом группы Rolling Stones. Через пару недель команда оказалась первой в британском хит-параде.
В Барнауле же 16 апреля 1828 года "Учреждением об управлении Колывано-Воскресенских заводов" был подтвержден статус Барнаульского завода как горного города.
По народным приметам, если лед не пойдет в этот день, то рыбный лов будет самый худой.
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