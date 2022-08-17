Ежегодный ИТ-форум стартует в Барнауле 15 сентября

Пятнадцатый ежегодный ИТ-форум Алтайского края стартует 15 сентября. Участники обсудят технологии импортонезависимости и информационной безопасности, также в рамках мероприятия пройдут киберучения с ведущим экспертом в области цифровой защиты.

Цифровые платформы, связь, перспективные исследования, технологические и индустриальные парки, логистика, информационная и общественная безопасность и, разумеется, поддержка ИТ-отрасли — только некоторые из тем, которые обсудят на форуме. Эксперты и участники разработают конкретные шаги по применению цифровых технологий и платформенных решений, наметят векторы информатизации бизнеса и органов государственной власти в России, выстроят продуктивный диалог между поставщиками и потребителями ИТ.

Фото: НТЦ «Галэкс»

Откроет конференцию пленарное заседание по вопросам цифровизации в условиях санкционного давления. На секциях обсудят импортозамещение и модернизацию производства, разработку и проектирование аппаратных и программных продуктов, подготовку кадров, кибербезопасность.

А ещё на мероприятии наградят участников конкурса «Лучшие проекты информатизации на Алтае имени В.И. Берегового».

Полную программу форума можно посмотреть на сайте. Для участия необходимо зарегистрироваться.