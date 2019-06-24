ФАПы в Алтайском крае передадут на уровень региона
Сейчас фельдшерско-акушерские пункты в собственности муниципалитетов, что негативно сказывается на их финансировании
181 фельдшерско-акушерский пункт Алтайского края будет передан из муниципальной собственности в краевую. Об этом в ходе выезда депутатов АКЗС в Алтайский район сообщила заместитель председателя комитета парламента по здравоохранению и науке Ирина Солнцева.
"Очень часто сельские ФАПы расположены в приспособленных помещениях или в одном здании с почтой, детским садом, банком, как в Старобелокурихе. Губернатор поручил профильным ведомствам проанализировать этот вопрос, чтобы как можно больше ФАПов забрать на краевой уровень. Сейчас из муниципальной собственности будет передан 181 фельдшерско-акушерский пункт, потому что не все они находятся в удовлетворительном состоянии", – сказала Ирина Солнцева.
Она пояснила, что главная цель такой передачи – организация финансирования. Ирина Солнцева напомнила, что в 2012 году все здравоохранение региона перешло на краевой уровень, кроме ФАПов.
"Они сейчас находятся на балансе муниципальных образований, а их дефицитные бюджеты не всегда могут себе позволить надлежащее содержание ФАПов. Районная больница при этом не может их отремонтировать, это нецелевое использование средств", – подчеркнула депутат.
Этот вопрос обсуждали во время Дней АКЗС (большой выезд депутатов) в Алтайский район. В селе Старобелокуриха парламентарии как раз обсудили судьбу местного ФАПа.
По словам главы Алтайского района Сергея Черепанова, будут строить новый. Старый расположен в одном здании с отделением "Почты России" и Сбербанком и его нельзя передать в краевую собственность. Здание переоборудуют под общежитие для сельских специалистов, а для нового ФАПа построят отдельное здание.
Всего в 2019 году в Алтайском крае будет построено 18 мобильных ФАПов, в 20 проведут капитальный ремонт.