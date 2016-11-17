Федеральные трассы на Алтае взяли под особый контроль из-за холодов
Управление федеральных автодорог принимает все меры по обеспечению безопасности в связи с резким похолоданием
Фото: ria56.ru
Специалисты управления федеральных автодорог "Алтай" взяли под особый контроль трассы в связи с аномальными морозами.
В дорожном ведомстве уточняют, что в данный момент мобилизована специализированная дорожная техника на случай возникновения внештатных ситуаций. Профильные дорожные организации выполняют регулярные объезды федеральных автодорог.
Также организовано постоянное взаимодействие с полицией и спасателями. В данный момент в готовность приведены два пункта обогрева – в Бийском и Алейском районах по линии ГО и ЧС, несут круглосуточное дежурство семь оперативных групп.
На федеральных дорогах организовано патрулирование сотрудниками ДПС.
Специалисты ведомства обращаются ко всем водителям с просьбой быть осторожнее.
Напомним, что в ближайшие дни в Алтайском крае может похолодать до минус 45 градусов. В регионе действует штормовое предупреждение.