Федеральные трассы на Алтае взяли под особый контроль из-за холодов

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Специалисты управления федеральных автодорог "Алтай" взяли под особый контроль трассы в связи с аномальными морозами.

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Прочее Мороз крепчает: в Алтайском крае похолодает до минус 45 градусов

В дорожном ведомстве уточняют, что в данный момент мобилизована специализированная дорожная техника на случай возникновения внештатных ситуаций. Профильные дорожные организации выполняют регулярные объезды федеральных автодорог.

Также организовано постоянное взаимодействие с полицией и спасателями. В данный момент в готовность приведены два пункта обогрева – в Бийском и Алейском районах по линии ГО и ЧС, несут круглосуточное дежурство семь оперативных групп.

На федеральных дорогах организовано патрулирование сотрудниками ДПС.

Специалисты ведомства обращаются ко всем водителям с просьбой быть осторожнее.

Напомним, что в ближайшие дни в Алтайском крае может похолодать до минус 45 градусов. В регионе действует штормовое предупреждение.