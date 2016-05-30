Фестиваль детских товаров пройдет в Барнауле 1 июня
На ярмарке барнаульцы смогут купить игрушки, школьную форму, продукты, а также многое другое
30 мая 2016, 09:42
Фото: pixabay.com
Фестиваль детских товаров пройдет в Барнауле в среду, 1 июня, на площадке перед Алтайским краевым театром драмы имени Василия Шукшина. Об этом пишет официальный сайт администрации региона.
В этом году свои товары на ярмарке представят более 80 местных предприятий. Барнаульцы смогут там купить школьную форму, одежду для детей и подростков, товары для новорожденных, текстиль, игрушки, уличное игровое оборудование, продукты и многое другое.
На ярмарке пройдет показ детской одежды, выставка детского технического творчества, мастер-классы по бумагопластике, бисероплетению, выступление детских творческих коллективов Барнаула.
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