Фестиваль "Дни алтайского сыра" пройдет в Барнауле 18 августа

Фото: altairegion22.ru

Барнаульцы в субботу, 18 августа, могут посетить фестиваль "Дни алтайского сыра", который пройдет на площади Ветеранов. Это мероприятие проходит в крае уже 12 лет. Фестиваль объединяет предприятия молокоперерабатывающей промышленности региона, которые каждый год представляют свыше 100 сортов сыра, масло, творог, йогурты, кефир и другое, пишет пресс-служба правительства Алтайского края.

За годы проведения фестиваль посетили порядка 80 тысяч гостей и участников. Также мероприятие трижды попадало в Книгу рекордов России - с самой длинной сырной косичкой, самой большой сырной головой и самой массовой дегустацией сыра.

По словам организаторов, гостей в текущем году ждет насыщенная культурно-развлекательная программа. Вместе с Алтайским государственным краеведческим музеем и Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. Шишкова будет работать историческая площадка. На ней будут представлены уникальные архивные фото и экспонаты, рассказывающие об истории сыроделия и маслоделия на Алтае. Впервые пройдет конкурс молодых шеф-поваров, которые будут соревноваться в мастерстве приготовления сырных блюд. Также отмечается, что в торговой зоне на этот раз будет представлена продукция не только местных производителей. Для детей будет работать площадка, на которой выступит Алтайский государственный театр кукол "Сказка". Также будет организована спортплощадка с тренировками для всех желающих.

Церемония открытия начнется в 11 часов. С полной программой фестиваля "Дни алтайского сыра" можно ознакомиться здесь.