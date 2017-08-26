Фестиваль японского кино состоится в Барнауле в конце сентября

С 22 по 24 сентября в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая проведут Фестиваль японского кино, сообщается на сайте музея.

Организаторами фестиваля помимо самого музея стали Посольство Японии в России, Алтайское краевое отделение общества "Россия - Япония" и управление Алтайского края по культуре и архивному делу.

Откроется фестиваль 22 сентября показом художественного фильма "Электричка Ханкю: Чудо за пятнадцать минут" режиссера Есисигэ Миякэ.

Расписание всех кинопоказов и музейных программ представлено на сайте музея. Попасть на любой кинопоказ можно по бесплатному билету, который выдадут в кассе музея. Посещение же музейных программ будет платным.

Поскольку количество бесплатных билетов ограниченно, рекомендуют приобретать их заранее. "На каждый просмотр необходимо приобрести отдельный бесплатный билет. Бесплатный билет дает право только на просмотр фестивального кинофильма и посещение открытия фестиваля", - отметили в музее.