Фильм ужасов про алтайского злого духа Курюма сняли в Голливуде

Фильм ужасов "Горные огни" рассказывает о нескольких студентах американского вуза, которые приехали в горную алтайскую деревушку, чтобы навестить родственников своей бывшей одногруппницы, говорится в описании к фильму.

Съемки фильма проходили в Калифорнии. В работе над картиной принимали участие россияне. В частности, сценарием занимался Михаил Кукушкин, а одну из главных ролей сыграл Алексей Воробьев.

Отмечается, что одногруппницу зовут Карина - она родом из алтайских мест и была убита в США при загадочных обстоятельствах. Брат девушки оказывается местным шаманом. После радушного приема он предлагает друзьям принять участие в ритуале примирения, чтобы символически выпустить дух Карины на небеса. Но что-то идет не так, и вместо доброго духа Карины друзья высвобождают злой дух - Курюм.

Курюм начинает вселяться то в одного, то в другого героя, заставляя их безжалостно убивать друг друга.

"Причина этому могла быть только одна - убийца Карины присутствовал на церемонии. Чтобы выжить, друзья должны вычислить, кто из них виновен в смерти девушки", - говорится в синопсисе.