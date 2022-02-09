Фильмы ужасов отдыхают. Как выглядят учебные пособия для стоматологов

День стоматолога отмечают во всём мире 9 февраля. Amic.ru предлагает вам поздравить своих знакомых зубных врачей и посмотреть фотоподборку манекенов, на которых те тренируются перед практикой на живых людях. Зачастую пособия выглядят странно и даже ужасающе. Но надо заметить, мы и сами в кресле выглядим не как на обложке, а врачи просто привыкают.