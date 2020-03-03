Финансирование здравоохранения в Алтайском крае вырастет на четверть

Деньги направят на оборудование, ремонт, транспорт и лекарства

3 марта 2020, 17:15, Никита Иванников

Финансирование здравоохранения в Алтайском крае в 2020 году увеличат на 24% – до 12,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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Дополнительные деньги потратят на приобретение оборудования, автотранспорт и на закупку необходимых препаратов. Также средства пойдут на два важных направления: капремонт межрайонных медицинских центров и фельдшерско-акушерских пунктов, которые передали на краевой уровень с муниципального.

В 2019 году на здравоохранение в крае потратили 10 млрд рублей. В этом году власти планировали выделить такую же сумму, но затем решили увеличить ее почти на четверть. Решение одобрил губернатор Виктор Томенко.

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