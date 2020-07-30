Финансовая взаимовыручка. Как работают кредитные кооперативы в Барнауле

Популярность кредитных потребительских кооперативов объяснима их выгодой: заемщики могут взять деньги без справок о доходах под выгодный процент, а вкладчики удачно размещают средства по ставкам выше банковских. В России уже почти 1400 подобных компаний. Среди всех микрофинансовых организаций примерно каждый третий заем берется в КПК.

В Барнауле один из таких кооперативов – "АС Финанс". Организация ежегодно подводит итоги работы, чтобы составить прогноз на следующий год. Так, по словам представителя "АС Финанс", 2019 год показал стабильный рост основных показателей в сравнении с предыдущим годом:

количество пайщиков выросло на 65%, паевых взносов – на 64%;

портфель сбережений увеличился на 72%, портфель выданных займов – на 97%;

валюта баланса стала больше на 74%;

прибыль поднялась на 15%;

резервный фонд кооператива увеличился на 80%;

собираемость по членским взносам выросла на 20%.

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Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, вызванную пандемией COVID-19, КПК "АС Финанс" прогнозирует положительную динамику на весь 2020 год.

Проверка заемщиков

В августе 2019 года в кооперативе появился комитет по займам. Он определяет платежеспособность как кредиторов, так и их поручителей. Принимая решение, комитет также смотрит на наличие или отсутствие у заемщика имущества и постоянных доходов, а также на его кредитную историю.

Контроль и ответственность

Деятельность "АС Финанс" контролирует Центральный банк России. Кооператив своевременно предоставляет отчеты. Так, по состоянию на конец 2019 года, финансовые показатели полностью соответствуют нормам и требованиям Центрального Банка.

Также КПК несет ответственность перед саморегулируемой организацией, в которой состоит. "АС Финанс" – член СРО "Кооперативные финансы". Ответственность кооператива перед пайщиками застрахована в Некоммерческой корпоративной организации "Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования".

Программы лояльности

Кооператив делает свои программы доступными и привлекательными. Так, вкладчики имеют стабильно высокий процент, гарантию сохранности денег, сезонные акции и бонусы. Заемщики могут рассчитывать на быстрое получение средств и небольшое количество запрашиваемых документов.

Полная прозрачность

Информация об услугах, акциях, программах и новостях кооператива регулярно размещается в СМИ. Более подробную информацию можно получить в офисе компании, через буклеты, почтовую и SMS-рассылку.

В 2019 году был полностью обновлен сайт КПК "АС Финанс". На странице есть вся необходимая информация об организации, документация, калькуляторы для примерного расчета дохода по сбережениям и платежей по займам.

Сотрудничество и благотворительность

Кредитный кооператив сотрудничает с органами местного самоуправления, принимает активное участие в жизни района, выступает спонсором, участвует в благотворительных проектах. В 2019 году "АС Финанс" оказал помощь Совету ветеранов педагогического труда, Союзу ветеранов, юношеской футбольной команде по мини-футболу, юношеской команде по боксу, детской семейной команде по карате-кекусинкай. Также были выделены денежные средства на лекарства ребенку, больному ДЦП.

Кредитный потребительский кооператив "АС ФИНАНС"

Телефон: 8-800-303-7777

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Кредитный потребительский кооператив "АС ФИНАНС". ИНН 2222839344, ОГРН 1152225014930. КПК "АС ФИНАНС" состоит в саморегулируемой организации Кооперативные Финансы. Ответственность КПК перед пайщиками застрахована в НКО "МОВС". С подробной информацией можно ознакомиться в офисах КПК "АС ФИНАНС". Услуга предоставляется членам КПК. Членский взнос при вступлении в кооператив 200 рублей. Сбережения сроком от 1 мес. до 5 лет, % ставка – 7, 65% годовых. Минимальная сумма взноса 50 000 руб.