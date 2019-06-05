Фитнес бикини 2019: в горах Алтая будет жарко

"Империя туризма" соберет самых сильных, поджарых и стройных

5 июня 2019, 10:01, Коммерческий отдел

Уже в эту субботу, 8 июня 2019 года, состоится очень горячее событие – ФИТНЕС БИКИНИ 2019.⠀

Фитнес бикини – это чемпионат Сибири по атлетическому фитнесу среди лучших представителей спортивного телосложения.

В этот раз чемпионат пройдет на сцене ночного клуба "Империя" туристического комплекса "Империя туризма", и там будет на что посмотреть.⠀

Зрителей ждет зрелищная борьба за номинации:

  • Модельный фитнес (девушки);
  • Фитнес бикини (девушки);
  • Пляжный фитнес (мужчины);
  • Культуризм (мужчины);
  • Атлетический фитнес (девушки);
  • Фитнес пары;
  • Ветераны во всех номинациях;
  • Тренер чемпионов.

🏆 И специальная номинация – Мисс фитнес среди зрителей.

Начинаем второй уикенд имперского сезона максимально горячо.

Начало регистрации – в 14:00. Начало турнира в 18:00.

Вход в ночной клуб "Империя" – 300 рублей, а для гостей туристического комплекса "Империя туризма" вход по гостевым картам свободный.

Туристический комплекс "Империя туризма"
Горный Алтай, с. Ая
Телефон: 8 (903) 912-00-22
Сайт

Комментарии
    Новости партнеров