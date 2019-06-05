Фитнес бикини 2019: в горах Алтая будет жарко

Уже в эту субботу, 8 июня 2019 года, состоится очень горячее событие – ФИТНЕС БИКИНИ 2019.⠀

Фитнес бикини – это чемпионат Сибири по атлетическому фитнесу среди лучших представителей спортивного телосложения.

В этот раз чемпионат пройдет на сцене ночного клуба "Империя" туристического комплекса "Империя туризма", и там будет на что посмотреть.⠀

Зрителей ждет зрелищная борьба за номинации:

Модельный фитнес (девушки);

Фитнес бикини (девушки);

Пляжный фитнес (мужчины);

Культуризм (мужчины);

Атлетический фитнес (девушки);

Фитнес пары;

Ветераны во всех номинациях;

Тренер чемпионов.

🏆 И специальная номинация – Мисс фитнес среди зрителей.

Начинаем второй уикенд имперского сезона максимально горячо.

Начало регистрации – в 14:00. Начало турнира в 18:00.

Вход в ночной клуб "Империя" – 300 рублей, а для гостей туристического комплекса "Империя туризма" вход по гостевым картам свободный.

Туристический комплекс "Империя туризма"

Горный Алтай, с. Ая

Телефон: 8 (903) 912-00-22

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