Фитнес-клуб премиум-класса открылся в ТРЦ "Арена"

В ТРЦ "Арена" открылся новый велнес-клуб Gold Start. Первым гостям и клиентам премиального клуба представили две тысячи "квадратов" возможностей для совершенствования тела и приятного отдыха.

Gold Start расположился на третьем этаже торгово-развлекательного центра и "смотрит" на улицу с лицевой стороны фасада. Клуб располагает всей необходимой инфраструктурой, чтобы гостям было хорошо с первой и до последней минуты пребывания. Впечатляет "тренажерка" и кардиозона с гигантской коллекцией оборудования из последней коллекции Star Trac (США) и Nautilus. В зоне единоборств любители найдут уникальные тренажеры для отработки ударов, комфортные зоны для функционального тренинга и силовых классов также наверняка будут оценены по достоинству. А в зале групповых программ даже один только паркет соблазняет на занятия: здесь будут проходить йога и пилатес, занятия по стретчингу и зумбе.

Подбором и обучением фитнес-персонала занимался Дмитрий Брагин - известный в стране фитнес-консультант, презентер международных конвенций и фитнес-выставок в России и Италии. В течение полугода шел отбор и подготовка специалистов, и сейчас команда полностью готова к работе. Эти фитнес-тренеры знают все секреты тренажеров, спортивных методик и новейших программ, направленных на достижение максимального эффекта.

В составе велнес-клуба находится спа-зона с гидромассажными ваннами, инфракрасной и финской сауной, соляной пещерой, хамамом и массажным отделением. Кстати, в спа-зону могут попасть не только члены клуба Gold Start: эта опция клуба открыта для всех посетителей ТРЦ "Арена".

ТРЦ "Арена", 3 этаж

Павловский тракт, 188

Клуб открыт с 7.00 до 23.00 в будние дни и с 8.00 до 22.00 в выходные.

Карты и гостевые визиты в новый клуб можно приобрести на территории Gold Start

В течение месяца будут действовать скидки на абонементы: годовая карта в настоящий момент стоит 30 тыс. рублей, месячный абонемент – 7 500 рублей, а гостевой визит – 1 200 рублей.