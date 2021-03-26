Флагман с завидными характеристиками: где в Барнауле купить новый смартфон Realme

Бренд Realme появился в России только в середине 2019 года, но уже успел завоевать признание потребителей. Сейчас это уже целая экосистема, в которую входят не только смартфоны, но и множество других умных устройств. Вся техника Realme отличается высокой производительностью и стильным дизайном.

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Недавно линейку бюджетных смартфонов Realme дополнила модель C21. Это первый в C-серии смартфон с европейским сертификатом высокого уровня надёжности TÜV Rheinland. Главными особенностями гаджета стали геймерский процессор MediaTek Helio G35, 6,5-дюймовый дисплей с функцией защиты зрения и аккумулятор повышенной ёмкости на 5000 мАч.

По результатам теста Realme Lab, Realme C21 может работать до 47 дней без подзарядки в режиме ожидания. В игровых сессиях автономность составляет 7,3 часа работы, при прослушивании музыки – 94,6 часа, а в режиме разговора – 44,2 часа. Также Realme C21 поддерживает реверсивную зарядку, позволяющую использовать устройство в качестве портативного аккумулятора.

Модель C15 относится к среднеценовому сегменту. В этом смартфоне внушительная батарея на 6000 мАч, модуль из четырёх камер для неповторимых снимков и большой 6,5-дюймовый HD+ дисплей. Игровой 8-ядерный процессор MediaTek Helio G35 с технологий HyperEngine справится с многозадачностью и играми с тяжёлой графикой.

Смартфон серии Realme 7 – устройство на все случаи жизни. В активе этого недорогого смартфона ёмкий аккумулятор, Super AMOLED экран, стильный корпус и мощная "начинка". Процессор MediaTek Helio G95 с графикой Mali-G76 идеально подходит для игр и работы, а квадрокамера Sony отлично снимает даже в ночное время.

Realme 7 Pro прекрасно подойдёт тем, кто ищет современный и функциональный гаджет, но не готов платить за флагман целое состояние. Смартфон работает на мощном игровом процессоре Qualcomm Snapdragon 720G. Экран у 7 Pro Super AMOLED, квадрокамера Sony на 64 Мп позволяет делать фотографии невероятного качества, а вашим селфи можно будет позавидовать благодаря передней камере на 32 Мп и ИИ-бьютификации. Смартфон получил ёмкий аккумулятор на 4500 мАч, а до 100% смартфон заряжается всего за 34 минуты.

Недавно бренд представил ряд умных гаджетов, среди которых умные весы Realme RMH2011 Scale. Они сделаны из прочного закалённого стекла, оснащены профессиональным BIA-датчиком и способны измерить 16 параметров организма. Встроенный продвинутый датчик пульса позволяет определить ЧСС во время взвешивания. Точность весов до 50 граммов: можно взвешивать животных и даже продукты.

Также у Realme появилось сразу две модели зубных щёток – Realme RMH2013 N1 и Realme RMH2012 M1. В каждую включены антибактериальная щетина, предупреждение о замене головки и до четырёх режимов чистки. Головка зубной щётки во время чистки отклоняется в сторону, покрывая большую площадь и очищая полость рта более эффективно. Одной полной зарядки хватит на 90 дней работы, а одной пятиминутной зарядки – на два дня использования.

Часы Realme Watch S – защищённые со всех сторон, стильные и функциональные. Это отличный помощник на каждый день: круглосуточный мониторинг пульса и уровня кислорода в крови, контроль сна, более 16 спортивных режимов, напоминание пить воду, медитации и многое другое. На одном заряде часы могут работать до двух недель.

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