ФОК построят в барнаульском парке Ленина, несмотря на протесты

Глава местного отделения "Гражданского патруля" в Барнауле Игорь Берг на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал ответ краевого Министерства спорта на призыв не строить физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в парке имени Ленина.

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В документе описаны причины, по которым перенос строительства в другое место нецелесообразен. В их числе:

– низкая обеспеченность спортивными объектами в указанном районе;

– возможность привлечения к занятиям спортом около 700 детей;

– рост числа школьников;

– высокий интерес к спорту в этом районе;

– хорошая транспортная развязка, позволяющая посетителям добраться до отдаленных концов города;

– удобное технологическое присоединение к сетям ресурсоснабжающих организаций.

Кроме того, Минспорта уточняет, что решение строить ФОК в другом месте создаст некоторые сложности.

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Во-первых, это повторная разработка проектно-сметной документации.

Во-вторых, возникает необходимость выделения дополнительных финансов на проектирование.

В-третьих, на это потребуется больше времени, что приведет к срыву сроков реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни".

В четвертых, в других местах этот объект не будет востребован, уверены чиновники Минспорта.

Напомним, что новый спортивный объект хотят возводить за счет средств федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" в парке имени Ленина. При этом спорткомплекс будет компактным – вместе с парковками он займет лишь около 6% зеленой территории (меньше гектара). Вырубить придется 400 деревьев. Это возмутило многих горожан и общественников, которые написали петицию на имя губернатора Виктора Томенко.