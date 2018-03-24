Фонтан из воды и затопленные подвалы: видео потопа в Барнауле
Жители Барнаула делятся фотографиями весеннего потопа
24 марта 2018, 04:48
Жители Барнаула выкладывают на различных интернет-ресурсах видео подтопления в разных частях Барнаула.
Напомним, в Алтайском крае действует оперативное предупреждения, а силы МЧС приведены в режим повышенной готовности. В результате сильных осадков и активного снеготаяния произошло подтопление приусадебных участков в Краснощековском, Третьяковском и Чарышском районах.
Кроме этого, ранее сообщалось о подтоплении улицы Попова.
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