Фонтан из воды и затопленные подвалы: видео потопа в Барнауле

Жители Барнаула выкладывают на различных интернет-ресурсах видео подтопления в разных частях Барнаула.

Напомним, в Алтайском крае действует оперативное предупреждения, а силы МЧС приведены в режим повышенной готовности. В результате сильных осадков и активного снеготаяния произошло подтопление приусадебных участков в Краснощековском, Третьяковском и Чарышском районах.

Кроме этого, ранее сообщалось о подтоплении улицы Попова.