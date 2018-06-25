Фонтан ударил из-под земли в Барнауле из-за порыва на сетях

Фото: vk.com/barneos22

Фонтан ударил из-под земли на улице Петра Сухова в Барнауле днем в понедельник, 25 июня — это следствие опрессовки, которая проводится в контуре ТЭЦ-2.

Новости

Прочее Пенсионерку в Барнауле накрыло стеной воды во время опрессовки

Об инциденте сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Петра Сухова с Малахова порыв воды, бьет фонтан", - отмечает автор заметки.

В барнаульском филиале "Сибирской генерирующей компании" порталу Amic.ru сообщили, что в настоящее время выход воды на поверхность прекращен. В последующем после ремонта данный участок вновь будет подвергнут гидравлическим испытаниям с целью убедиться, что здесь нет повреждений.

Читайте также: Огромный фонтан ударил из-под земли на улице Малахова в Барнауле

Напомним, что с 18 июня в Барнауле в контуре ТЭЦ-2 отключена горячая вода. До 27 июня проводятся гидравлические испытания, а затем стартует ремонтная кампания на сетях, которая завершится 11 июля.