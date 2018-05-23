Форзиция, сирень и чубушник украсят улицы Барнаула

Фото: barnaul.org

В столице Алтайского края высадили кусты форзиции, сирени амурской, чубушника, жимолости татарской, груши, дубы и клен. Об этом пишет пресс-служба мэрии.

Уточняется, что форзиция, благодаря силам сотрудников филиала Центра защиты леса Алтайского края, появилась на площади Мира. 60 кустов сирени и чубушника украсили улицу Малахова от улицы Антона Петрова до Георгия Исакова по нечетной стороне. Жимолость татарскую высадили на улице Георгия Исакова, орех маньчжурский и чубушник - на Антона Петрова.

Жители ТОС "Юбилейный" и "Островский" высадили уссурийскую грушу на улицах Островского и Георгия Исакова, а сирень амурская, боярышник крупноплодный и жимолость татарская появились на улице Островского.

Активисты ТОС "Докучаевский" высадили аллею из дубов черешчатых и кленов приречных у главной сценической площадки микрорайона.

В Научном Городке юные футболисты высадили груши на улице Сибирской. Также отмечается, что администрация района, управляющие организации и общественники планируют высадить множество цветочной рассады и организовать тематические клумбы.