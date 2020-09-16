Фотографы устроили флешмоб в Сети, показав закулисье глянцевых снимков

Разоблачающий флешмоб устроили фотографы по всему свету в соцсетях. Они показали, как выглядит закулисье их съемок. По готовому снимку, обработанному в фоторедакторе, сложно представить, как же он сделан. А действо за кадром в некоторых случаях стоит того, чтобы его увидеть. Находчивости фотографов можно только подивиться и восхититься. Убедитесь в сами в нашей фотоленте.

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