Фотоновости. Автомобиль перевернулся на бок в результате аварии в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22

Серьезная авария с участием двух автомобилей произошла в Барнауле вечером во вторник, 8 августа. Об этом сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Сообщение о столкновении машин на перекрестке улиц Георгия Исакова - 2-я Северо-Западная появилось в группе около 19:50.

"Люди, вы куда летите?" - задается вопросом автор записи.

На опубликованных снимках видно, что одна из легковушек от удара перевернулась на бок. На место сразу же прибыли пожарные и скорая. Данных о пострадавших пока нет.

В комментариях горожане отметили, что на данном пересечении дорог плохая видимость. Обзору тех, кто едет по улице 2-я Северо-Западная, мешают деревья.