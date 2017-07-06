Фотоновости. Дорожники очищают ливневки в Барнауле

Сотрудники дорожной службы за два месяца очистили 69 колодцев, расположенных на улицах Кащеевой, Шукшина, Исакова, Кавалерийской, Юрина и Малахова. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Новости

Общество Фотоновости. Движение перекрыто на улице Попова из-за затопления дороги

Очистка ливневок продолжается и сейчас. В четверг, 6 июля, дорожники очищают ливневый колодец по проспекту Космонавтов в районе остановки "Моторный завод". В Индустриальном районе рабочие ведут профилактическую очистку дождеприемных решеток по улице Попова и Павловскому тракту. Кроме этого, на этот период запланированы аналогичные работы в поселке Южный.

Отметим, что в последнее время проблема затопления стала особенно актуальной из-за частых дождей и ливней. Особенно остро эта проблема стоит на улице Попова в Барнауле.