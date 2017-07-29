Фотоновости. Как проходит фестиваль Parkking в Барнауле

Фото: instagram.com

Автомобильный фестиваль Parkking 2017 проходит в столице Алтайского края в субботу, 29 июля.

Мероприятие состоит из двух частей - дневной и ночной. В 12:00 в парке "Арлекино" собрались несколько тысяч гостей и участников фестиваля из десятков сибирских городов и Казахстана.

В парке действовали творческие и автомобильные зоны, гости могли пофотографироваться с автомобилями, а также посмотреть на показательные выступления автомобильных клубов.

Организаторы отметили, что дневная часть мероприятия в текущем году побила рекорды по посещаемости и количеству участников.

Ночная часть Parkking стартует в 22:00 на пляже "Водный мир". А пока пользователи охотно делятся фотографиями с уже прошедшей части мероприятия.

Публикация от Барнаул22 интернет сообщество. (@barnaul22.official) Июл 28 2017 в 11:59 PDT

Parkking 2017 К сожалению приехал только один представитель команды #PROOFFROAD @dmitriizi большое ему спасибо)) #parkking#parkking2017#4х4 Публикация от Даня (@effimenkooo) Июл 29 2017 в 12:36 PDT

Любят дети рисовать)) #ParkKing #боеваяклассика #надеюсьотмою Публикация от Артём Лозов (@artemlozov) Июл 29 2017 в 3:06 PDT

Публикация от Антон Мелёшкин (@anton_melyoshkin) Июл 29 2017 в 5:27 PDT

#ParkKing #ParkKing2017 #brn #Барнаул #Барнаул22 Публикация от Ekaterina (@ek_rus) Июл 29 2017 в 5:19 PDT

#parkking2017 #parkking Публикация от Оксана (@oks_sugar) Июл 29 2017 в 5:07 PDT

Такие красавицы 😁😅 #parkking Публикация от Kristina Vatolina (@kristinavatolina) Июл 29 2017 в 4:37 PDT

Публикация от Ксения Шестак (@kseniya_shestak) Июл 29 2017 в 4:07 PDT

🔝🏎🙌🏻 #Parkking2017 #parkking Публикация от Софья Тарадаева (@ms.taradaeva) Июл 29 2017 в 4:02 PDT

Публикация от @evgeniya.hg Июл 29 2017 в 3:53 PDT

Hot roadster на #ParkKing)) Публикация от TutaNHomoN (@tutanhomon_one) Июл 29 2017 в 3:34 PDT

Публикация от Барнаул22 интернет сообщество. (@barnaul22.official) Июл 29 2017 в 3:19 PDT

С недавнего времени😊 испытываю невероятный интерес к Питончикам😙 приехала на автофестиваль, а запомнился больше всего этот красивый характерный дружок🙄 Питончик💋 я тебя люблю❤ ParkKing2017#автофестиваль#питончик#паркинг#арлекино#лето#погодаподкачала#parkking Публикация от Оксана (@oksana_s_280) Июл 29 2017 в 3:19 PDT

#parkking #parkking2017 #выставкамашин #barnaul #summer #favoritebuisness Публикация от 🐼 (@eee_medvedeva13) Июл 29 2017 в 3:14 PDT

Традиция каждый год ходить на #parkking вот и сегодня 29 июля сходили с ребетней на #parkking2017😊 все как всегда круто!!! #бврнаул #barnaul22 Публикация от АнастасиЯ (@nastasiagul) Июл 29 2017 в 3:12 PDT

#PARKKING2017 #parkking #photooftheday#beautiful#cute#love#instagood#art#picoftheday#model#Sexy#selfie#like4like#hot#машины#тачки#тачки🚗 Публикация от Татьяна Ли (@tanyali_gym) Июл 29 2017 в 2:56 PDT

Публикация от Марина Колесникова|Бизнес (@marina_kolesnikova87) Июл 29 2017 в 12:49 PDT

#parkking #2017 #лето_2017⏰ #выходной #культурная_программа Публикация от Мария (@mariya.chupina) Июл 29 2017 в 12:39 PDT