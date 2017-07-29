Фотоновости. Как проходит фестиваль Parkking в Барнауле
Организаторы отметили, что в этом году фестиваль побил рекорды по посещаемости и количеству участников
Фото: instagram.com
Автомобильный фестиваль Parkking 2017 проходит в столице Алтайского края в субботу, 29 июля.
Мероприятие состоит из двух частей - дневной и ночной. В 12:00 в парке "Арлекино" собрались несколько тысяч гостей и участников фестиваля из десятков сибирских городов и Казахстана.
В парке действовали творческие и автомобильные зоны, гости могли пофотографироваться с автомобилями, а также посмотреть на показательные выступления автомобильных клубов.
Организаторы отметили, что дневная часть мероприятия в текущем году побила рекорды по посещаемости и количеству участников.
Ночная часть Parkking стартует в 22:00 на пляже "Водный мир". А пока пользователи охотно делятся фотографиями с уже прошедшей части мероприятия.
Любят дети рисовать)) #ParkKing #боеваяклассика #надеюсьотмою
Публикация от Артём Лозов (@artemlozov)
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Публикация от Ekaterina (@ek_rus)
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Публикация от Irina (@irina_sayutina)
Публикация от Оксана (@oks_sugar)
Публикация от Kristina Vatolina (@kristinavatolina)
Публикация от Софья Тарадаева (@ms.taradaeva)
Публикация от TutaNHomoN (@tutanhomon_one)
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Публикация от 🐼 (@eee_medvedeva13)
Традиция каждый год ходить на #parkking вот и сегодня 29 июля сходили с ребетней на #parkking2017😊 все как всегда круто!!! #бврнаул #barnaul22
Публикация от АнастасиЯ (@nastasiagul)
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Публикация от Татьяна Ли (@tanyali_gym)
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Публикация от Мария (@mariya.chupina)
Публикация от Артём Траченко (@artiom_trachenko)