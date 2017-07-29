Фотоновости. Как проходит фестиваль Parkking в Барнауле

Организаторы отметили, что в этом году фестиваль побил рекорды по посещаемости и количеству участников

29 июля 2017, 19:58

Фото: instagram.com

Автомобильный фестиваль Parkking 2017 проходит в столице Алтайского края в субботу, 29 июля. 

Мероприятие состоит из двух частей - дневной и ночной. В 12:00 в парке "Арлекино" собрались несколько тысяч гостей и участников фестиваля из десятков сибирских городов и Казахстана.

В парке действовали творческие и автомобильные зоны, гости могли пофотографироваться с автомобилями, а также посмотреть на показательные выступления автомобильных клубов.

Организаторы отметили, что дневная часть мероприятия в текущем году побила рекорды по посещаемости и количеству участников.

Ночная часть Parkking стартует в 22:00 на пляже "Водный мир". А пока пользователи охотно делятся фотографиями с уже прошедшей части мероприятия.

 

Любят дети рисовать)) #ParkKing #боеваяклассика #надеюсьотмою

Публикация от Артём Лозов (@artemlozov)

 

#ParkKing #ParkKing2017 #brn #Барнаул #Барнаул22

Публикация от Ekaterina (@ek_rus)

 

#parkking2017 #parkking

Публикация от Оксана (@oks_sugar)

 

Такие красавицы 😁😅 #parkking

Публикация от Kristina Vatolina (@kristinavatolina)

 

🔝🏎🙌🏻 #Parkking2017 #parkking

Публикация от Софья Тарадаева (@ms.taradaeva)

 

Публикация от @evgeniya.hg

 

Hot roadster на #ParkKing))

Публикация от TutaNHomoN (@tutanhomon_one)

 

#parkking #parkking2017 #выставкамашин #barnaul #summer #favoritebuisness

Публикация от 🐼 (@eee_medvedeva13)

 

#parkking #2017 #лето_2017⏰ #выходной #культурная_программа

Публикация от Мария (@mariya.chupina)

 

#parkking

Публикация от Артём Траченко (@artiom_trachenko)

Комментарии
    Новости партнеров