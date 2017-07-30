Фотоновости. Как прошел фестиваль вареника "Всэ будэ смачно!" на Алтае
Мероприятие проводилось уже в третий раз
Фото: instagram.com
В Алтайском крае в субботу, 29 июля, прошел III Фестиваль вареника "Всэ будэ смачно!".
Гостей ждали конкурсы, мастер-классы по лепке вареников, ярмарка сувениров, а также возможность попробовать вареники с более чем 50 видами начинок. Причем это были не только вареники с ягодой, грибами, творогом, но и, например, с тыквой и свекольной ботвой.
Отметим, что некоторые гости также не упустили возможность намазать себя лечебной грязью.
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Фестиваль прошел на базе отдыха "Гуселетовские плесы" в Романовском районе. Гости праздника активно делятся в соцсетях снимками с мероприятия.
Праздник в разгаре: весело, вкусно, людно и солнечно ☀️ #деньвареника#алтайтурцентр #визиталтай #всэбудэсмачно
Публикация от Инна (@innesska_mir)
Публикация от _pechenushka_ (@kandaurovapolina)
Гуселетово🌞🌡🏖🏕Фестиваль вареников) Всэ будэ смачно! Помазались лечебной грязью 👙👣👌🌚 #всэбудэсмачно #гуселетово2017
Публикация от Александра Гоженко (@aleks_gozh)
Гостеприимное Гуселетово🙏наработались,накупались,накушались вареничков😋#АиФ#Фестивальвареника#ВсЭбудЭсмачнО
Публикация от Мальвина Ермолаева (@malwinaermolaewa)
#всэбудэсмачно#29июля2017#фестивальвареника#гуселетовскиеплесы#селогуселетово#мормышанскоеозеро#озерогорькое#романовскийрайон#алтай
Публикация от Ольга Бережная (@olenkewow)
#гуселетовскиеплесы #деньваренника #отпускзаканчиваемвесело #отпуск2017 #всебудетсмачно #всэбудэсмачно 🍲🍽 наелись вареников 😋
Публикация от Наталья (@nataliarazgon)