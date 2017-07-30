Фотоновости. Как прошел фестиваль вареника "Всэ будэ смачно!" на Алтае

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В Алтайском крае в субботу, 29 июля, прошел III Фестиваль вареника "Всэ будэ смачно!".

Гостей ждали конкурсы, мастер-классы по лепке вареников, ярмарка сувениров, а также возможность попробовать вареники с более чем 50 видами начинок. Причем это были не только вареники с ягодой, грибами, творогом, но и, например, с тыквой и свекольной ботвой.

Отметим, что некоторые гости также не упустили возможность намазать себя лечебной грязью.

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Фестиваль прошел на базе отдыха "Гуселетовские плесы" в Романовском районе. Гости праздника активно делятся в соцсетях снимками с мероприятия.

Публикация от Юлия Непомнящих (@strekoza_87) Июл 28 2017 в 6:48 PDT

Праздник в разгаре: весело, вкусно, людно и солнечно ☀️ #деньвареника#алтайтурцентр #визиталтай #всэбудэсмачно Публикация от Инна (@innesska_mir) Июл 29 2017 в 1:00 PDT

#гуселетово#деньвареника#2k17 Публикация от _pechenushka_ (@kandaurovapolina) Июл 29 2017 в 2:51 PDT

Публикация от yulia (@yulashop) Июл 29 2017 в 5:49 PDT

Гуселетово🌞🌡🏖🏕Фестиваль вареников) Всэ будэ смачно! Помазались лечебной грязью 👙👣👌🌚 #всэбудэсмачно #гуселетово2017 Публикация от Александра Гоженко (@aleks_gozh) Июл 29 2017 в 1:21 PDT

Гостеприимное Гуселетово🙏наработались,накупались,накушались вареничков😋#АиФ#Фестивальвареника#ВсЭбудЭсмачнО Публикация от Мальвина Ермолаева (@malwinaermolaewa) Июл 29 2017 в 9:35 PDT

#всэбудэсмачно#29июля2017#фестивальвареника#гуселетовскиеплесы#селогуселетово#мормышанскоеозеро#озерогорькое#романовскийрайон#алтай Публикация от Ольга Бережная (@olenkewow) Июл 29 2017 в 7:54 PDT