Фотоновости. Как прошел фестиваль вареника "Всэ будэ смачно!" на Алтае

Мероприятие проводилось уже в третий раз

30 июля 2017, 16:27

Фото: instagram.com

В Алтайском крае в субботу, 29 июля, прошел III Фестиваль вареника "Всэ будэ смачно!". 

Гостей ждали конкурсы, мастер-классы по лепке вареников, ярмарка сувениров, а также возможность попробовать вареники с более чем 50 видами начинок. Причем это были не только вареники с ягодой, грибами, творогом, но и, например, с тыквой и свекольной ботвой.

Отметим, что некоторые гости также не упустили возможность намазать себя лечебной грязью.

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Фестиваль прошел на базе отдыха "Гуселетовские плесы" в Романовском районе. Гости праздника активно делятся в соцсетях снимками с мероприятия.

 

#гуселетово#деньвареника#2k17

Публикация от _pechenushka_ (@kandaurovapolina)

 

Публикация от yulia (@yulashop)

 

Публикация от yulia (@yulashop)

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