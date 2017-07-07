Фотоновости. Коноплю на пощади 20 тысяч кв. метров уничтожили в Барнауле
На борьбу с растением вышли чиновники, полицейские и дружинники
7 июля 2017, 10:50
Фото: barnaul.org
Дикорастующую коноплю на площади более 20 тысяч квадратных метров уничтожили в Барнауле, сообщили в пресс-центре администрации города.
В рейде приняли участие сотрудники администрации Центрального района, сотрудники отдела полиции и члены народной дружины "Барнаульская".
Растение, в частности, подверглось уничтожению в поселке Борзовая Заимка и в селе Лебяжье.
В мэрии подчеркивают, что рейды по выявлению и уничтожению очагов произрастания конопли будут продолжены.
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