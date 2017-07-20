Фотоновости. Легковушка въехала в трамвай в центре Барнаула

Фото: vk.com/barneos22

Автомобиль и трамвай столкнулись в центре Барнаула утром в четверг, 20 июля.

О ДТП сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. "ДТП около кинотеатра "Мир". Трамваи стоят в обе стороны", - отмечает автор заметки.

На фото с места событий видно, что автомобиль оказался посреди трамвайных путей и блокировал движение.