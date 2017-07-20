Фотоновости. Легковушка въехала в трамвай в центре Барнаула
По информации очевидцев, авария произошла рядом с кинотеатром "Мир"
20 июля 2017, 09:32
Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль и трамвай столкнулись в центре Барнаула утром в четверг, 20 июля.
О ДТП сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. "ДТП около кинотеатра "Мир". Трамваи стоят в обе стороны", - отмечает автор заметки.
На фото с места событий видно, что автомобиль оказался посреди трамвайных путей и блокировал движение.
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