Фотоновости. Житель Алтайского края взломал магазин и ограбил его
Подозреваемый задержан. Похищенное возвращено хозяину магазина
2 июля 2017, 15:03
Сотрудники правоохранительных органов в Шипуновском районе задержали мужчину, которого подозревают в краже из магазина более 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как сообщается, 26-летний мужчина взломал металлическую решетку и проник в магазин в селе Красный Яр. Из помещение он украл 32 тысяч рублей и одну пачку кофе.
Вскоре подозреваемый был задержан, а все похищенное изъяли и вернули владельцу магазина. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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