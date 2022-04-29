ФСБ рассекретила новые архивные материалы о самоубийстве Гитлера

ФСБ России обнародовала новые архивные документы о самоубийстве лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом сообщает РИА Новости.

В документах приводятся показания личного пилота фюрера генерал-лейтенанта полиции Ганса Баура. Среди документов представлена справка на арестованного Баура от 13 декабря 1945 года из Бутырской тюрьмы, его автобиография с переводом на русский, его фотография с Гитлером и собственноручные показания группенфюрера на допросе в НКВД СССР в декабре 1945 года.

Баур утверждает, что разговаривал с фюрером за несколько часов до его смерти. По его словам, он пытался отговорить Гитлера от самоубийства, но безрезультатно.

«Он очень постарел и осунулся. Руки его дрожали, для меня было ясно, что им принято окончательное решение покончить с собой», — сообщал военный.

Через несколько часов он узнал о самоубийстве фюрера. По его словам, труп сразу завернули в одеяло и сожгли в саду имперской канцелярии.

Личный пилот фюрера был «чрезвычайно потрясён случившимся». Мужчина старался вспомнить, в какое время всё произошло. В документах сообщается, что когда он прощался с Гитлером, было 6-7 часов вечера, а вновь он ввернулся в бункер в девять.

Ранее американское ФБР рассекретило документы, связанные с версией о побеге лидера нацистов Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году. В организации тогда посчитали информацию по этой версии «неполной» и пришли к выводу, что продолжать усилия по поиску Адольфа Гитлера невозможно. По официальной версии, Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945 года.