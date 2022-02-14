Функционально и удобно. В чем преимущества крана-манипулятора и как его выбрать

Область применения и главные преимущества кранов-манипуляторов

Технику с краново-манипуляторной установкой используют для транспортировки грузов средней и малой тяжести во всём мире. Устанавливают КМУ на борт грузовой машины за водительской кабиной. Авто с манипулятором помогает экономить денежные средства и удовлетворяет широкий спектр требований.

Где именно используется манипуляторная техника

На рынке перевозки грузов автомобили с манипулятором являются основной используемой техникой. Актуальны для погрузки, доставки и последующей разгрузки без привлечения дополнительного транспорта. Это и есть его основное преимущество.

Сфера использования КМУ:

— промышленность;

— строительство;

— сфера обслуживания;

— бытовые и хозяйственные нужды.

Кроме вышеперечисленного, такая техника востребована в доставке грузов в труднодоступные места, при эвакуации автомобилей, проведении коммунальных, ландшафтных, сельскохозяйственных работ.

Манипулятор маневреннее классического автокрана, незаменим в условиях плотной застройки города, так как обладает большей пространственной свободой. Современные марки захватывают груз весом от 15 до 25 тонн, находящийся от них в 20 и более метрах, и перемещают плавно и точно. Это позволяет использовать их в работе в том числе с хрупкими предметами.

Виды манипуляторов:

— С крюком на конце стрелы. Секция наклона может изменяться. Применяется для перемещения грузов с поворотом и движением стрелы.

— С лебёдкой и крюком. Грузы транспортируются лебёдкой и гидравлической стрелой.

Для первого вида характерна большая скорость работы. Для второго — маневренность.

Преимущества автомобилей с КМУ

При необходимости выполнить большой объём разноплановых работ не всегда целесообразно использовать разную технику. Современный кран-манипулятор справится с возложенными на него задачами. В этом случае экономия очевидна: дешевле задействовать одну единицу универсальной техники, чем несколько разного назначения.

Дополнительно грузовик может быть оснащён иным оборудованием. Как пример — ковш для сыпучих материалов, захват, бур, лебёдка, люлька, грейфер. Это особенно актуально для работ на строительных площадках.

Современными автомобилями с краном-манипулятором можно управлять даже дистанционно. Они послушны и точны. Их выгодно купить для последующей сдачи в аренду либо если деятельность предприятия тесно связана с его использованием. Так можно существенно сэкономить на аренде у сторонних организаций.