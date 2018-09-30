Фура сгорела на трассе в Алтайском крае

В Алтайском крае на трассе Барнаул-Бийск сгорела сгорела фура, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

Как сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю, на тушение грузового автомобиля в Троицком районе привлекалось две единицы техники и четыре человека личного состава. Сообщение о возгорании поступило в 18:33, в 18:55 пожар был локализован, в 19:01 - ликвидирован.