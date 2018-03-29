Фото: vk.com/barneos22

Фура загорелась на Чуйском тракте в Алтайском крае днем в четверг, 29 марта.

О происшествии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Чуйский тракт, между Зудилово и Боровихой горит машина", - отмечает автор заметки.

В краевой ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что пока не получали данных относительно этого происшествия. Информация уточняется.