Фура загорелась на Чуйском тракте в Алтайском крае
Инцидент произошел между Зудилово и Боровихой
29 марта 2018, 15:08
Фото: vk.com/barneos22
Фура загорелась на Чуйском тракте в Алтайском крае днем в четверг, 29 марта.
О происшествии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Чуйский тракт, между Зудилово и Боровихой горит машина", - отмечает автор заметки.
В краевой ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что пока не получали данных относительно этого происшествия. Информация уточняется.
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