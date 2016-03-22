Фура завалилась на бок на трассе в Алтайском крае

Фото: vk.com/barneos22

Грузовой автомобиль перевернулся на трассе во вторник, 22 марта, недалеко от Заринска в Алтайском крае.

Фотографией с места событий поделился один из подписчиков паблика Barnaul 22, сообщив: "Три километра от Заринска. Фура лежит на боку. Аккуратней на дорогах!"

В краевой ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что по предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.