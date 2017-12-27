Фуры не могут заехать в гору в Барнауле из-за обледеневших дорог

В Барнауле фуры не могут ехать в гору из-за обледеневших дорог, в результате чего образуются большие пробки. В частности, такая ситуация наблюдается на проспектах Калинина и Красноармейском, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

"Красноармейский, напротив гостиницы "Турист", на подъеме 3 фуры стоят, не могут подняться. Еще и автобус пролезть пытался и встал. Объезд по тротуару", - говорится в сообщении.

Впрочем, заложниками разыгравшейся в Барнауле непогоды стали и обычные автолюбители, транспортные средства которых вылетают с дороги.