Футболист Алексей Смертин о мотивации, "Динамо Барнаул" и Абрамовиче

Спортивной школе Алексея Смертина исполнилось десять лет. Не так мало, но и не много. О первых результатах, о звездной болезни и правильной мотивации известный футболист рассказал в прямом эфире Эхо Москвы в Барнауле. ИА "Амител" публикует наиболее яркие фрагменты интервью.

О цели фонда

Наша цель – это в первую очередь популяризация здорового образа жизни. Мы ежегодно выявляем десятку лучших спортсменов. Но не факт, что эти дети продолжат профессиональную спортивную карьеру. Мы делаем это в первую очередь для мотивации детей. Хотя многие могут говорить, что, замечая их способности в раннем возрасте, мы можем вырастить из ребенка профессионала. Это в корне неправильно. Наш основной посыл – развивать спорт.

О методе кнута и пряника

Моим тренером был отец. Но он никогда меня не хвалил. Более того, у него была пятибалльная система. Я даже не всегда пятерку за игру получал. Тройка, четверка с минусом. Крайне редко у нас была отметка "отлично". Но была мама, которая хвалила. Это сочетание кнута и пряника сыграло ключевую роль. Также у меня есть грамоты от ДЮСШ, которую я заканчивал. Это действительно приятно.

Но от отца я больше слышал критику. Потому что у него требования были очень высокие. Хотя я понимал, что я неплохо играю. Получал за успешную игру и забитые голы грамоты и медали. У меня не было звездной болезни. Испытание медными трубами сложно пройти даже во взрослом возрасте. Не говоря про детей. Поэтому, когда я общаюсь с подопечными в непринужденной обстановке, то всегда говорю, что, ребята, никогда не почивайте на лаврах. Успех мнимый. Если он есть, это все равно надо развивать. Это как раз и есть мотивация, чтобы развиваться дальше. Я всегда был недоволен собой. Всегда! Возможно, из-за отца. Потому что нет идеальной игры, как бы хорошо ты ни сыграл. Всегда есть ошибки. Вынужденные и невынужденные. Как бы ты хорошо ни поработал над ними.

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О достижениях

У нас мальчик 2000 года рождения попал в сборную России. Не просто попал, а стал капитаном сборной. Ребенок сам из Рубцовска. Играл за нашу школу. Потом уехал. Мне радостно, что есть такие выходцы из школы. Важно все, чем ты занимаешься. Сказать, что важнее – футбольная школа или фонд, невозможно. Это нельзя разделить.

Реалии таковы, что все стремятся ближе к Москве. Там конкуренция выше.

Для меня очень важен профессиональный футбол. Важно подписывать контракт с профессиональным клубом и в нем играть. Мы пока не можем похвастаться, что ребята из нашей школы достигли таких успехов. Но у нас очень молодая школа. Хотя проделана огромная работа. Стали лучше поля, инфраструктура. Сейчас почти идеальные условия.

Спасибо Роману Абрамовичу. Он, так скажем, постелил в Барнауле два поля. И это было очень приятно. Потому что он в разных субъектах России стелил по одному полю. Да и то не везде. На праздник в честь юбилея школы в Барнаул я его не позвал – постеснялся.

О второй лиге и "Динамо"

Да, я два года играл за "Динамо Барнаул". Сейчас барнаульский футбол находится в непростой ситуации. Если говорить о зонах запада или юга, то там территории компактные. Команды тратят не такие большие деньги на переезд из региона в регион. Нам же приходится летать на игры. На это уходят большие деньги. Но инициатива, о которой сейчас говорят, что, мол, можно объединить КФК (Коллектив физической культуры - прим. ред.) и вторую лигу и разбить ее по зонам. Чтобы можно было ездить на автобусе, а не летать на самолете. На мой взгляд, с точки зрения экономии, это оправданно. С другой стороны, уровень футбола станет ниже. Еще ниже. И так уровень не такой высокий. Еще не так давно вторая лига показывала хороший и качественный футбол.