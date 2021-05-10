Футболисты барнаульского "Динамо" обыграли "Урал-2"

Футболисты барнаульского "Динамо" на своём стадионе выиграли у "Урала-2" из Екатеринбурга. Очередной матч первенства ПФЛ (4-я группа) состоялся в понедельник, 10 мая, и завершился победой алтайской команды со счётом 1:0.

Решающий гол на восьмой минуте встречи забил Игорь Абрамов. После успеха в игре с уральцами "Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице.

Следующий матч барнаульцы проведут 19-го мая в гостях против одного из лидеров соревнований – "Тюмени".

Ранее сообщалось, что 30 апреля в Набережных Челнах состоялась игра первенства ПФЛ в зоне Урал – Приволжье: "Камаз" на своём поле принимал "Динамо" из Барнаула. Несмотря на то, что встречались команды из верхней части турнирной таблицы, матч закончился разгромной победой хозяев – 5:0.