Футболисты "Динамо-Барнаул" сыграют в Екатеринбурге
Соперником "бело-голубых" станет местный "Урал-2"
7 сентября 2020, 13:40, Никита Иванников
Футболисты барнаульского "Динамо" в понедельник, 7 сентября, сыграют против "Урала-2" из Екатеринбурга. Матч пятого тура Первенства ПФЛ состоится на домашнем стадионе уральцев. В Екатеринбург отправились 18 футболистов алтайского клуба.
Напомним, после четырех туров динамовцы набрали семь очков и занимают седьмое место. В активе "Урала-2" четыре очка и девятая строка в турнирной таблице.
Игра начнется в 16:00 по барнаульскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть по этой ссылке.
Напомним, ближайший домашний матч "Динамо" проведет 21 сентября. В Барнаул приедет один из фаворитов нынешнего сезона – "КамАЗ" из Набережных Челнов.
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