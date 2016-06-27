Футбольный фанат из Исландии арендовал "Боинг", чтобы попасть на Евро-2016

Футбольный болельщик из Исландии Гретар Сигфиннур Сигурдарсон арендовал "Боинг-737", чтобы увидеть матч между национальной сборной страны и командой Англии, который прошел в Ницце 27 июня. Об этом пишет The Daily Mirror.

Сообщается, что аренда самолета вместимостью 180 пассажиров обошлась мужчине в 140 тысяч фунтов стерлингов, или около 172 тысяч евро. Предприимчивый фанат предложил присоединиться к нему всем желающим. Приглашение он опубликовал на своей странице в Facebook. За полет на самолете он попросил плату в размере 750 фунтов, или 920 евро. Как сообщает "Лента.ру", были раскуплены почти все места в лайнере.

"Это будет поездка туда-обратно в течение дня. Мы улетаем рано утром [из Рейкьявика] и возвращаемся вечером, сразу после игры", — написал в своем аккаунте Сигурдарсон.