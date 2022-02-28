Гаджеты, аксессуары и электроника: идеи современных подарков на 8 Марта

Восьмое марта — не просто день букетов и конфет. Это праздник, появившийся как День солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. И это отличный повод показать дорогим для вас женщинам, как вы ими восхищаетесь. Например, с помощью современного технологичного подарка — ведь многие девушки любят технику ничуть не меньше, чем мужчины.

Умный браслет или часы

Умный браслет — это практически беспроигрышный подарок. Даже если девушка не увлекается спортом, она получит массу интересной информации о своей активности в течение дня и сне. А ещё — сможет видеть уведомления из приложений, переключать музыку или заводить будильник. При этом многие модели умных трекеров выглядят как классические наручные часы (то есть отлично впишутся в гардероб).

Часы Apple Watch Series 7 GPS 45mm

Беспроводные наушники

Такой аксессуар в наше время никому не будет лишним — через него можно слушать не только музыку, но и полезные или развлекательные подкасты, а также разговаривать по телефону, освободив руки.



Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2S

Беспроводная колонка

Подарите вашей девушке хорошее настроение: с беспроводной колонкой она сможет пританцовывать, готовя завтрак, расслабиться под медленные мелодии, лёжа в ванне при свечах, взять любимую музыку с собой на пикник или смотреть сериал с качественной акустикой. Наслаждаться музыкой без проводов в любом месте — это удобно, просто и приятно.

Колонка Яндекс.Станция Мини

Робот-пылесос

Он возьмёт на себя большинство обязанностей по поддержанию порядка и чистоты в доме, избавит от лишних хлопот и сэкономит кучу времени — ну разве кто-то откажется от такого подарка?

Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner

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