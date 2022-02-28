Гаджеты, аксессуары и электроника: идеи современных подарков на 8 Марта
Помните, что не только мужчины могут увлекаться современной техникой
Восьмое марта — не просто день букетов и конфет. Это праздник, появившийся как День солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. И это отличный повод показать дорогим для вас женщинам, как вы ими восхищаетесь. Например, с помощью современного технологичного подарка — ведь многие девушки любят технику ничуть не меньше, чем мужчины.
Умный браслет или часы
Умный браслет — это практически беспроигрышный подарок. Даже если девушка не увлекается спортом, она получит массу интересной информации о своей активности в течение дня и сне. А ещё — сможет видеть уведомления из приложений, переключать музыку или заводить будильник. При этом многие модели умных трекеров выглядят как классические наручные часы (то есть отлично впишутся в гардероб).
Часы Apple Watch Series 7 GPS 45mm
Беспроводные наушники
Такой аксессуар в наше время никому не будет лишним — через него можно слушать не только музыку, но и полезные или развлекательные подкасты, а также разговаривать по телефону, освободив руки.
Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2S
Беспроводная колонка
Подарите вашей девушке хорошее настроение: с беспроводной колонкой она сможет пританцовывать, готовя завтрак, расслабиться под медленные мелодии, лёжа в ванне при свечах, взять любимую музыку с собой на пикник или смотреть сериал с качественной акустикой. Наслаждаться музыкой без проводов в любом месте — это удобно, просто и приятно.
Робот-пылесос
Он возьмёт на себя большинство обязанностей по поддержанию порядка и чистоты в доме, избавит от лишних хлопот и сэкономит кучу времени — ну разве кто-то откажется от такого подарка?
Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner
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