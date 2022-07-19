«Галамарт» запускает трейд-ин на электро- и автоинструменты

Магазин «Галамарт» объявляет масштабный трейд-ин на электро- и автоинструменты: дрели, шуруповерты, шлифовальные машины, аккумуляторные отвертки, перфораторы и другое. С 20 по 26 июля приносите старую технику в ближайший магазин «Галамарт» и получите скидку -25% на новый аналогичный инструмент.

В «Галамарте» вы также можете приобрести отличный подарок любому автолюбителю (в том числе, и самому себе) — набор профессиональных инструментов от российского бренда «ЕРМАК». В нем есть все необходимое для ремонтных работ и обслуживания авто. Сами изделия изготовлены из хромованадиевой и инструментальной стали и собраны в один компактный и удобный для хранения кейс.

Акция действует с 20 по 26 июля 2022 года в розничных магазинах «Галамарт»