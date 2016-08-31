"Галэкс" реализовал комплексный ИТ-проект для аптечной сети

"НТЦ Галэкс" завершил крупный проект по модернизации ИТ-инфраструктуры муниципального предприятия "Новосибирская аптечная сеть" и построил единую корпоративную сеть передачи данных. Проект позволил значительно повысить оперативность взаимодействия аптечных пунктов сети и способствует улучшению качества обслуживания клиентов.

"Новосибирская аптечная сеть" является одной из крупнейших в Новосибирске. За многолетнюю историю работы удалось построить сеть из более 100 аптек и аптечных пунктов во всех районах города. Компания видит своей миссией своевременное, качественное, доступное и профессиональное обеспечение лекарственными средствами жителей Новосибирска. Однако мешать выполнению этой задачи стала устаревшая информационная инфраструктура. Она исчерпала свою производительность и не позволяла уже не только внедрять новые технологии, но и обеспечивать бесперебойную работу существующих.

Задачу обновления ИТ-инфраструктуры, а также улучшения качества взаимодействия головного офиса и филиалов компании взял на себя один из крупнейших системных интеграторов региона "Научно-технический центр Галэкс".

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Специалисты "НТЦ Галэкс" спроектировали и построили корпоративную сеть передачи данных, объединившую все аптеки и аптечные пункты.

Реализованная отказоустойчивая схема с резервированием сетевого оборудования и каналов связи позволит обеспечить непрерывность предоставления сетевых сервисов.

Построенная КСПД подготовила отличную базу для дальнейшего внедрения различных сервисов, например, построения корпоративной IP телефонии.

Для увеличения производительности модернизирована серверная инфраструктура, создан отказоустойчивый кластер серверов, существующие сервисы перенесены в виртуальную среду.

Модернизация затронула также систему хранения данных и резервного копирования, в результате требования к емкости СХД сократились в 10-30 раз, обеспечив тем самым запас пространства для хранения больших массивов данных.

В завершении проекта реализовано решение, позволяющее управлять новой инфраструктурой централизованно из головного офиса, в том числе устанавливать и обновлять ПО на рабочих местах сотрудников по всей сети.

"Совместно с "НТЦ Галэкс" мы реализовали очень масштабный ИТ-проект, затронувший практически все компоненты нашей инфраструктуры. Его реализация позволила нам решить 2 стратегически важные задачи. Во-первых, существенно повысить качество взаимодействия филиалов аптечной сети и головного офиса. Это, в свою очередь, положительно влияет на оперативность всех бизнес-процессов в компании. Во-вторых, мы создали производительную и, что очень важно, легко масштабируемую систему, позволяющую нам внедрять новые инструменты для удобства наших клиентов. Думаю, очень скоро все Заказчики смогут по достоинству оценить эти нововведения. Так, например, в ближайшем будущем наши клиенты смогут с любого стационарного или мобильного телефона позвонить по бесплатному единому номеру и узнать наличие того или иного лекарства в любом из аптечных пунктов сети", – прокомментировала Марина Владимировна Кочерова, заместитель директора по развитию МП "НАС".

ООО "НТЦ Галэкс" — многопрофильная ИТ-компания, предоставляющая полный комплекс услуг по информационному и техническому обеспечению и соответствующее сервисное обслуживание. "Научно-технический центр Галэкс" работает на корпоративном рынке информационных технологий Сибирского федерального округа с 1993 года и является на сегодняшний день одной из крупнейших многопрофильных региональных ИТ-компаний России.