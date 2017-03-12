Гарик Сукачев на выставке "Интурмаркет" посоветовал всем отдохнуть на Алтае
С 11 марта в Москве проходит стартовала Международная туристическая выставка "Интурмаркет"
Фото: altairegion22.ru
Известный российский музыкант Гарик Сукачев посетил в Москве Международную туристическую выставку "Интурмаркет", где расположена площадка с презентацией Алтайского края. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.
Гарик Сукачев пообщался с губернатором Алтайского края Александром Карлиным, посмотрел работы ремесленников, задержался возле казино Altai palace. На площадке Алтайского района Сукачева угостили ухой, мясом марала и рыбой.
"Всем своим знакомым говорю, что обязательно нужно съездить на Алтай, провести в крае хотя бы несколько дней, чтобы понять, что это за регион. Рассказать о нем невозможно - слова бедны. Вообще это прекрасный край, о чем я и говорю зрителям своего фильма. Очень советую побывать на Алтае", - заявил музыкант.
Сукачев рассказал, какие у него появились любимые места в региона. Также он пообещал вернуться.
Напомним, прошедшим летом музыкант побывал в Алтайском крае. Здесь он снимал художественно-документальный проект "Алтайская песня". Сукачев совершил путешествие по Чуйскому тракту.
Ранее музыкант в интервью порталу в Латвии "RU.DELFI" отметил, что на Алтай можно ездить по разным причинам.
"Алтай во всех проявлениях прекрасен. В том числе и для духовных практик: туда ездят поклонники Рериха (на мой взгляд, это какая-то секта), староверы (их мотивация мне тоже не очень ясна, но я их уважаю), люди, которые по каким-то причинам решили стать отшельниками… В мире есть несколько мест, куда направляются люди с необычными судьбами – Алтай одно из них", — рассказал журналистам Сукачев.