Гарик Сукачев на выставке "Интурмаркет" посоветовал всем отдохнуть на Алтае

Фото: altairegion22.ru

Известный российский музыкант Гарик Сукачев посетил в Москве Международную туристическую выставку "Интурмаркет", где расположена площадка с презентацией Алтайского края. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.

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Культура Гарик Сукачев сравнил жителей Алтая с марсианами

Гарик Сукачев пообщался с губернатором Алтайского края Александром Карлиным, посмотрел работы ремесленников, задержался возле казино Altai palace. На площадке Алтайского района Сукачева угостили ухой, мясом марала и рыбой.

"Всем своим знакомым говорю, что обязательно нужно съездить на Алтай, провести в крае хотя бы несколько дней, чтобы понять, что это за регион. Рассказать о нем невозможно - слова бедны. Вообще это прекрасный край, о чем я и говорю зрителям своего фильма. Очень советую побывать на Алтае", - заявил музыкант.

Сукачев рассказал, какие у него появились любимые места в региона. Также он пообещал вернуться.

Напомним, прошедшим летом музыкант побывал в Алтайском крае. Здесь он снимал художественно-документальный проект "Алтайская песня". Сукачев совершил путешествие по Чуйскому тракту.

Ранее музыкант в интервью порталу в Латвии "RU.DELFI" отметил, что на Алтай можно ездить по разным причинам.

"Алтай во всех проявлениях прекрасен. В том числе и для духовных практик: туда ездят поклонники Рериха (на мой взгляд, это какая-то секта), староверы (их мотивация мне тоже не очень ясна, но я их уважаю), люди, которые по каким-то причинам решили стать отшельниками… В мире есть несколько мест, куда направляются люди с необычными судьбами – Алтай одно из них", — рассказал журналистам Сукачев.