Гарик Сукачев подготовил видеообращение к алтайским байкерам
Известный музыкант приглашает мотоциклистов принять участие в съемках фильма
Фото: youtube.com
Гарик Сукачев посредством видеообращения позвал байкеров принять участие в съемках его фильма об Алтае.
Так, именитый музыкант позвал мотоциклистов 17 сентября приехать на 744-й километр Чуйского тракта к памятнику водителям и устроить массовый заезд на "железных конях".
"Друзья, я вас всех приглашаю. Мы отлично проведем время и закончим мотоциклетный сезон", - отметил Гарик Сукачев.
Читайте также: Легендарный рокер Гарик Сукачев начинает снимать фильм-путешествие по Алтаю
Напомним, что накануне рокер побывал в Барнауле, откуда отправился в Белокуриху на съемки своего фильма "Алтайская песня". Картина создается при поддержке Первого канала и Русского географического общества.
Читайте также: Показываем байк, на котором Гарик Сукачев будет колесить по Алтаю