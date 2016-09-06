Гарик Сукачев подготовил видеообращение к алтайским байкерам

Фото: youtube.com

Гарик Сукачев посредством видеообращения позвал байкеров принять участие в съемках его фильма об Алтае.

Так, именитый музыкант позвал мотоциклистов 17 сентября приехать на 744-й километр Чуйского тракта к памятнику водителям и устроить массовый заезд на "железных конях".

"Друзья, я вас всех приглашаю. Мы отлично проведем время и закончим мотоциклетный сезон", - отметил Гарик Сукачев.

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Напомним, что накануне рокер побывал в Барнауле, откуда отправился в Белокуриху на съемки своего фильма "Алтайская песня". Картина создается при поддержке Первого канала и Русского географического общества.

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