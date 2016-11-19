Газ отсутствует в 120 жилых домах Барнаула

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Жители 120 домов в Барнауле остались без газа, предназначенного для приготовления пищи, остановлена 31 групповая газовая установка. Об этом сообщает пресс-центр администрации краевой столицы.

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Прочее Газовики устраняют перебои с поставкой голубого топлива в 44 домах Барнаула

Это произошло из-за аномального холода, который господствует сейчас в Алтайском крае. Поломку сейчас устраняют восемь единиц специализированной транспортной техники, в том числе: три газразвозящих автомобиля и пять аварийных, 30 сотрудников "Алтайкрайгазсервиса".

Для того, чтобы обеспечить барнаульцам подачу газа закуплено 100 тонн коммерческого газа пропан на Омском нефтеперерабатывающем заводе. 16 тонн уже доставили в ночь на 19 ноября. Днем в субботу запланирован развоз поступившего пропана для увеличения процентного соотношения пропана в смеси газгольдеров, что должно повысить общую испаряемость пропанбутановой смеси для исключения сработки автоматики.

Отметим, что за сутки подачу газа возобновили 80 жилых многоквартирных домах.