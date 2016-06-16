"Газель" насмерть сбила человека в пригороде Барнаула – очевидец

Фото: dorinfo.ru

Пешеход погиб под колесами автомобиля в районе поселка "Сибирская долина" в пригороде Барнаула.

О трагедии сообщил очевидец в паблике Barnaul 22 в ночь на 16 июня.

"Газель" сбила пешехода напротив "Сибирской долины". Выбежал с обочины на дорогу. Открытая черепно-мозговая. Летальный исход", – констатировал автор заметки.