"Газель" насмерть сбила человека в пригороде Барнаула – очевидец
Инцидент произошел рядом с коттеджным поселком "Сибирская долина"
16 июня 2016, 08:04
Фото: dorinfo.ru
Пешеход погиб под колесами автомобиля в районе поселка "Сибирская долина" в пригороде Барнаула.
О трагедии сообщил очевидец в паблике Barnaul 22 в ночь на 16 июня.
"Газель" сбила пешехода напротив "Сибирской долины". Выбежал с обочины на дорогу. Открытая черепно-мозговая. Летальный исход", – констатировал автор заметки.
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